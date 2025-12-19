Сикорский "вручил" Орбану орден Ленина за "предотвращение неминуемой угрозы войны"

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский троллил венгерского премьера Виктора Орбана, который похвастался, что смог предотвратить "непосредственную угрозу войны" на саммите ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем X Орбан в пятницу утром прокомментировал результаты заседания Европейского совета, где вместо "репарационного займа" Украине удалось договориться о совместном заимствовании 24 государств ЕС на 90 миллиардов евро.

"Мы пережили долгую и тяжелую ночь. Нам удалось предотвратить непосредственную угрозу войны. Мы не позволили Европе объявить войну России, используя российские активы", – написал премьер Венгрии.

В ответ Сикорский написал "Поздравляю", добавив фотографию ордена Ленина.

В заочную дискуссию позже вступил венгерский коллега Сикорского Петер Сийярто.

"Мы понимаем, что вы поддерживаете войну между Европой и Россией. Мы никогда не согласимся с этим!" – написал глава МИД Венгрии.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал кредит ЕС для Украины "крайне плохим решением" и "потерянными деньгами".

Орбан также выразил сомнение в том, что именно Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, критикуя решение лидеров ЕС о финансировании Киева.