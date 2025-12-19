Сикорский "вручил" Орбану орден Ленина за "предотвращение неминуемой угрозы войны"
Новости — Пятница, 19 декабря 2025, 18:47 —
Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский троллил венгерского премьера Виктора Орбана, который похвастался, что смог предотвратить "непосредственную угрозу войны" на саммите ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В своем X Орбан в пятницу утром прокомментировал результаты заседания Европейского совета, где вместо "репарационного займа" Украине удалось договориться о совместном заимствовании 24 государств ЕС на 90 миллиардов евро.
"Мы пережили долгую и тяжелую ночь. Нам удалось предотвратить непосредственную угрозу войны. Мы не позволили Европе объявить войну России, используя российские активы", – написал премьер Венгрии.
В ответ Сикорский написал "Поздравляю", добавив фотографию ордена Ленина.
Congratulations. pic.twitter.com/Dh4hrlI6h3– Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 19, 2025
В заочную дискуссию позже вступил венгерский коллега Сикорского Петер Сийярто.
"Мы понимаем, что вы поддерживаете войну между Европой и Россией. Мы никогда не согласимся с этим!" – написал глава МИД Венгрии.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал кредит ЕС для Украины "крайне плохим решением" и "потерянными деньгами".
Орбан также выразил сомнение в том, что именно Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, критикуя решение лидеров ЕС о финансировании Киева.