Рубіо про мирні переговори: найскладніші питання – завжди останні

Державний секретар Марко Рубіо у пʼятницю сказав, що США "досягли значного прогресу" в переговорах щодо України, але попередив, що "попереду ще довгий шлях".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Рубіо сказав, що адміністрація США вклала "величезну кількість часу та енергії" у припинення війни Росії проти України і "намагається з'ясувати, з чим може змиритися Україна і з чим може змиритися Росія".

"(Ми хочемо. – Ред.) визначити позиції обох сторін і подивитися, чи зможемо ми наблизити їх одна до одної, щоб досягти певної угоди. Переговори про врегулювання вимагають двох речей: обидві сторони повинні щось отримати і обидві сторони повинні щось віддати", – сказав держсекретар.

"І ми намагаємося з'ясувати, що може дати Росія і що вона очікує отримати? Що може дати Україна і що вона може очікувати отримати? Врешті-решт, рішення буде за Україною, а не за Росією чи Сполученими Штатами", – додав він.

Рубіо сказав, що "не йдеться про нав'язування комусь угоди", а про спробу знайти точки "перетину" інтересів.

"Я думаю, що ми досягли прогресу, але нам ще є над чим працювати, і очевидно, що найскладніші питання завжди залишаються останніми", – додав він.

Повідомляли, що представник очільника Кремля Кирил Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що 19 грудня вони з начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим розпочинають черговий раунд консультацій з американською стороною.