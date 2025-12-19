Умєров оголосив про старт нового раунду консультацій з представниками США і партнерами

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що 19 грудня вони з начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим розпочинають черговий раунд консультацій з американською стороною.

Про це Умєров написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Секретар РНБО розповів, що на запрошення американської сторони до цього формату також долучилися європейські партнери.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за координацію, яка дозволяє нам зберігати спільне бачення та скоординовано рухатися вперед. Ми прагнемо до конструктивного процесу. Ми вже провели попередні консультації з нашими європейськими колегами і готуємося до подальших обговорень з американською стороною", – зазначив він.

Умєров додав, що після консультацій звітуватиме президенту України Володимиру Зеленському.

"Ми діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і на довгострокову перспективу", – резюмував він.

Повідомляли, що представник очільника Кремля Кирил Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що, на його думку, переговори щодо припинення війни в Україні "наближаються до результату".