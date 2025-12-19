Рубио о мирных переговорах: самые сложные вопросы – всегда последние

Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу заявил, что США "достигли значительного прогресса" в переговорах по Украине, но предупредил, что "впереди еще долгий путь".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Рубио сказал, что администрация США вложила "огромное количество времени и энергии" в прекращение войны России против Украины и "пытается выяснить, с чем может смириться Украина и с чем может смириться Россия".

"(Мы хотим. – Ред.) определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы приблизить их друг к другу, чтобы достичь определенного соглашения. Переговоры об урегулировании требуют двух вещей: обе стороны должны что-то получить и обе стороны должны что-то отдать", – сказал госсекретарь.

"И мы пытаемся выяснить, что может дать Россия и что она ожидает получить? Что может дать Украина и что она может ожидать получить? В конце концов, решение будет за Украиной, а не за Россией или Соединенными Штатами", – добавил он.

Рубио сказал, что "речь не идет о навязывании кому-то соглашения", а о попытке найти точки „пересечения" интересов.

"Я думаю, что мы достигли прогресса, но нам еще есть над чем работать, и очевидно, что самые сложные вопросы всегда остаются последними", – добавил он.

Сообщалось, что представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что 19 декабря они с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андреем Гнатовым начинают очередной раунд консультаций с американской стороной.