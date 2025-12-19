У Бельгії пограбували музей, присвячений Наполеону

У бельгійському муніципалітеті Женап був пограбований музей, створений на місці останнього штабу імператора Наполеона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

За інформацією телеканалу, пограбування музею "Останній штаб Наполеона" відбулось у ніч проти четверга. Зловмисники вибили вікно будівлі й розбили кілька вітрин, щоб заволодіти їхнім вмістом.

Серед викрадених предметів є 18-каратне золоте кільце з п'ятьма діамантами, яке належало Наполеону. Це кільце було вилучено під час втечі імператора 18 червня 1815 року після битви під Ватерлоо.

Також зникли золоті та срібні монети часів Наполеона. Історична цінність цих предметів значно перевищує їхню ринкову вартість, кажуть у музеї.

У зв'язку з пограбуванням музей був закритий протягом двох днів, щоб забезпечити безпеку приміщення та привести зали до ладу. Він знову відкрився в п'ятницю і буде доступний протягом новорічних свят.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.

Як свідчить розслідування на замовлення Міністерства культури, зловмисники, які викрали з паризького музею Лувр коштовності, втекли за 30 секунд до того, як на місце злочину прибула поліція.