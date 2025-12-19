В Бельгии ограбили музей, посвященный Наполеону

В бельгийском муниципалитете Женап был ограблен музей, созданный на месте последнего штаба императора Наполеона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

По информации телеканала, ограбление музея "Последний штаб Наполеона" произошло в ночь на четверг. Злоумышленники выбили окно здания и разбили несколько витрин, чтобы завладеть их содержимым.

Среди похищенных предметов есть 18-каратное золотое кольцо с пятью бриллиантами, которое принадлежало Наполеону. Это кольцо было изъято во время бегства императора 18 июня 1815 года после битвы при Ватерлоо.

Также исчезли золотые и серебряные монеты времен Наполеона. Историческая ценность этих предметов значительно превышает их рыночную стоимость, говорят в музее.

В связи с ограблением музей был закрыт в течение двух дней, чтобы обеспечить безопасность помещения и привести залы в порядок. Он снова открылся в пятницу и будет доступен в течение новогодних праздников.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время побега.

По делу объявили обвинения четырем подозреваемым. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.

Как свидетельствует расследование по заказу Министерства культуры, злоумышленники, похитившие из парижского музея Лувр драгоценности, сбежали за 30 секунд до того, как на место преступления прибыла полиция.