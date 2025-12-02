Через атаку дронів РФ на півдні України закривали пункт пропуску на кордоні з Молдовою

У ніч з 1 на 2 грудня 2025 року призупиняли роботу прикордонного пункту пропуску "Джурджулешти-Рені" на кордоні з Молдовою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Це сталося після того, як молдовська влада отримала інформацію про атаку дронів на місто Болград на півдні України.

Згідно із заявою прикордонної поліції, о 01:20 Служба повітряних операцій Міністерства оборони повідомила про наявність на радарі дронів на території України, які рухалися з Рені в напрямку Болграда. Водночас Державна прикордонна служба України оголосила, що місто Болград атакують дрони типу "Шахед".

Між 01:15 і 01:30 патрулі прикордонних секторів Чішмічіой, Копчеак і Вулканешть повідомили про кілька вибухів над українським містом, а також про роботу систем протиповітряної оборони.

За цих умов усі прикордонні сектори на півдні Республіки Молдова були переведені в стан готовності та розпочали безперервний моніторинг повітряного простору вздовж кордону.

Повітряна тривога в Україні була скасована о 02:01, і рух через пункт пропуску "Джурджулешти-Рені" був негайно відновлений.

Влада заявляє, що повітряний простір Республіки Молдова не був порушений і що для населення прикордонної зони не було жодних ризиків.

Раніше підтвердили, що через повітряний простір Молдови пролетіли два російських безпілотники з тих, якими атакували Україну в ніч проти 29 листопада.

Через закриття аеропорту столиці Молдови, що тривало понад годину, порушилися плани трьох авіарейсів, що прямували до чи вилітали з Кишинева.

Попереднє вторгнення російських дронів у Молдову сталося 25 листопада – тоді зафіксували проліт шести БпЛА, один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості. Безпілотник залетів також далеко вглиб території Румунії, на понад 100 км від кордонів з Україною.