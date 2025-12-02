Из-за атаки дронов РФ на юге Украины закрывали пункт пропуска на границе с Молдовой

В ночь с 1 на 2 декабря 2025 года приостанавливали работу пограничного пункта пропуска "Джурджулешты-Рени" на границе с Молдовой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

Это произошло после того, как молдавские власти получили информацию об атаке дронов на город Болград на юге Украины.

Согласно заявлению пограничной полиции, в 01:20 Служба воздушных операций Министерства обороны сообщила о наличии на радаре дронов на территории Украины, которые двигались из Рени в направлении Болграда. В то же время Государственная пограничная служба Украины объявила, что город Болград атакуют дроны типа "Шахед".

Между 01:15 и 01:30 патрули пограничных секторов Чишмичиой, Копчеак и Вулканешть сообщили о нескольких взрывах над украинским городом, а также о работе систем противовоздушной обороны.

В этих условиях все пограничные сектора на юге Республики Молдова были переведены в состояние готовности и начали непрерывный мониторинг воздушного пространства вдоль границы.

Воздушная тревога в Украине была отменена в 02:01, и движение через пункт пропуска "Джурджулешты-Рени" было немедленно восстановлено.

Власти заявляют, что воздушное пространство Республики Молдова не было нарушено и что для населения приграничной зоны не было никаких рисков.

Ранее подтвердили, что через воздушное пространство Молдовы пролетели два российских беспилотника из тех, которыми атаковали Украину в ночь на 29 ноября.

Из-за закрытия аэропорта столицы Молдовы, которое длилось более часа, нарушились планы трех авиарейсов, направлявшихся в или вылетали из Кишинева.

Предыдущее вторжение российских дронов в Молдову произошло 25 ноября – тогда зафиксировали пролет шести БпЛА, один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности. Беспилотник залетел также далеко вглубь территории Румынии, более чем на 100 км от границ с Украиной.