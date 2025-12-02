ЗМІ: США хотіли б після війни повернути РФ заморожені в ЄС активи

У США хотіли б після підписання мирної угоди у війні РФ проти України повернути Росії її суверенні активи, заморожені в ЄС в результаті санкцій.

Про це стало відомо Politico від двох впливових дипломатів, передає "Європейська правда".

Коли влітку посланець ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван відвідав Вашингтон, американські посадовці чітко дали йому зрозуміти, що їхній план полягає в поверненні активів Росії після підписання будь-якого мирного плану, повідомили два дипломати.

Незважаючи на це, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжила реалізацію планів щодо використання активів для фінансування України.

У своїй промові про стан справ у Союзі 10 вересня, незабаром після поїздки О'Саллівана, фон дер Ляєн оголосила, що ЄС планує використовувати активи для фінансування України через репараційний кредит – що, за словами одного з дипломатів, було спробою поставити європейський штамп на активах.

Коли в листопаді просочилася інформація про оригінальний 28-пунктний мирний план Трампа, він передбачав інвестування 100 мільярдів доларів з цих активів в "зусилля з відновлення та інвестування в Україну" під керівництвом США. Решта коштів, як передбачав план, мала піти на "окремий американо-російський механізм".

Цей пункт став джерелом напруги після витоку плану, коли посадовці ЄС обурилися перспективою того, що США візьмуть частину активів (навіть якщо це було номінально для відновлення України) і поділять решту з Росією, за словами кількох дипломатів.

Як відомо, Бельгія вважає, що лобійована Європейською комісією схема надання Україні "репараційних позик" з використанням заморожених активів Росії початково є неправильною і не враховує вже озвучені раніше застереження бельгійської влади.

Раніше ЗМІ повідомили, що європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційної позики Україні, щоб країна не залишилась без фінансування на початку 2026 року.