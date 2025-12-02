СМИ: США хотели бы после войны вернуть РФ замороженные в ЕС активы

В США хотели бы после подписания мирного соглашения в войне РФ против Украины вернуть России ее суверенные активы, замороженные в ЕС в результате санкций.

Об этом стало известно Politico от двух влиятельных дипломатов, передает "Европейская правда".

Когда летом посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан посетил Вашингтон, американские чиновники четко дали ему понять, что их план заключается в возвращении активов России после подписания любого мирного плана, сообщили два дипломата.

Несмотря на это, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжила реализацию планов по использованию активов для финансирования Украины.

В своей речи о состоянии дел в Союзе 10 сентября, вскоре после поездки О'Салливана, фон дер Ляйен объявила, что ЕС планирует использовать активы для финансирования Украины через репарационный кредит – что, по словам одного из дипломатов, было попыткой поставить европейский штамп на активах.

Когда в ноябре просочилась информация об оригинальном 28-пунктном мирном плане Трампа, он предусматривал инвестирование 100 миллиардов долларов из этих активов в "усилия по восстановлению и инвестированию в Украину" под руководством США. Остальные средства, как предусматривал план, должны были пойти на "отдельный американо-российский механизм".

Этот пункт стал источником напряжения после утечки плана, когда чиновники ЕС возмутились перспективой того, что США возьмут часть активов (даже если это было номинально для восстановления Украины) и поделят остальные с Россией, по словам нескольких дипломатов.

Как известно, Бельгия считает, что лоббируемая Европейской комиссией схема предоставления Украине "репарационных займов" с использованием замороженных активов России изначально является неправильной и не учитывает уже озвученные ранее предостережения бельгийских властей.

Ранее СМИ сообщили, что европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного займа Украине, чтобы страна не осталась без финансирования в начале 2026 года.