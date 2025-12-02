В аеропорту Вільнюса прокоментували ризики "втечі" авіаліній через постійні проблеми

В адміністрації аеропорту Вільнюса мають "мінімальні" побоювання, що авіакомпанії почнуть відмовлятися від маршрутів через регулярні закриття повітряного простору внаслідок нальотів метеокуль з Білорусі.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав керівник компанії-адміністратора "Литовські аеропорти" Сімонас Барткус.

Барткус сказав, що не очікує відмови авіакомпаній від маршрутів до Вільнюса через регулярні вторгнення метеокуль з Білорусі, наслідком чого стають багатогодинні паузи у роботі летовища.

"Усе передусім пов’язано з продажем квитків і потребою подорожувати. Думаю, ризик мінімальний", – зазначив він.

За його словами, зараз лише два з регулярних рейсів перенесли з вечірнього часу на денний, а решта лишилися без змін.

Водночас він визнав, що доки нальоти метеокуль є звичною буденністю, є ризик, що частина людей можуть вирішити не подорожувати, чи відкласти свої плани.

"Ми чуємо від галузі, що деякі пасажири, якщо мають вибір, обирають денні рейси, вважаючи, що тоді менший ризик, що вони будуть переспрямовані, відкладені чи скасовані. Але загалом пасажиропотік не зменшується", – додав Барткус.

У понеділок "Литовські аеропорти" та міністр транспорту Юрас Тамінскас анонсували розширення пропускної спроможності та зручностей в аеропорту Каунаса, який є основним резервним на випадок проблем у Вільнюсі.

Водночас Барткус каже, що поки жоден з перевізників не висловлював інтересу до того, щоб перенести вечірні рейси до Каунаса.

З кінця жовтня і до цього часу аеропорт Вільнюса довелось щонайменш 10 разів закривати через "гібридні" метеокулі з контрабандою, які запускають з Білорусі. За орієнтовними підрахунками, це вплинуло на близько 47 тисяч пасажирів.

Вихідними інцидент повторився дві ночі поспіль, при цьому у ніч на 1 грудня аеропорт у литовській столиці не працював 11 годин.