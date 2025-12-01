У Литві розглядають перенесення нічних авіарейсів з Вільнюса у Каунас через метеокулі

Через часті закриття аеропорту Вільнюса у зв'язку з появою метеозондів з контрабандою розглядають варіант перенесення нічних рейсів до Каунаса.

Про це сказав представник прем'єр-міністра Литви Ігнас Добровольскас, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Він не міг уточнити, коли наступного разу збереться Комісія з нацбезпеки, але сказав, що це станеться "найближчим часом".

Після напливу метеозондів прокуратура почала розслідування за фактом діяльності проти Литви.

"Регулярна оцінка застосованих дій та пошук нових рішень необхідні для швидкого й ефективного розв'язання цієї тривалої ситуації", – сказав Добровольскас.

З кінця жовтня цього року донині аеропорт у Вільнюсі було закрито щонайменше 10 разів. У ніч на 1 грудня аеропорт у литовській столиці не працював 11 годин через 60 метеозондів, 40 з яких перебували в критичних місцях.

У жовтні Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко назвав закриття кордону "божевільною аферою", звинувативши Захід у веденні гібридної війни проти Білорусі та Росії.

Міністри закордонних справ і транспорту Литви звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити додаткові санкції проти Мінська через польоти повітряних куль з контрабандою.