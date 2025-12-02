В аэропорту Вильнюса прокомментировали риски "бегства" авиалиний из-за постоянных проблем

У администрации аэропорта Вильнюса есть "минимальные опасения", что авиакомпании начнут отказываться от маршрутов из-за регулярных закрытия воздушного пространства в результате налетов метеошаров из Беларуси.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал руководитель компании-администратора "Литовские аэропорты" Симонас Барткус.

Барткус сказал, что не ожидает отказа авиакомпаний от маршрутов в Вильнюс из-за регулярных вторжений метеошаров из Беларуси, следствием чего становятся многочасовые паузы в работе аэропорта.

"Все прежде всего связано с продажей билетов и потребностью путешествовать. Думаю, риск минимальный", – отметил он.

По его словам, сейчас только два из регулярных рейсов перенесли с вечернего времени на дневное, а остальные остались без изменений.

В то же время он признал, что пока налеты метеошаров будут обыденностью, есть риск, что часть людей могут решить не путешествовать, или отложить свои планы.

"Мы слышим от отрасли, что некоторые пассажиры, если есть выбор, выбирают дневные рейсы, считая, что тогда меньше риск, что они будут перенаправлены, отложены или отменены. Но в целом пассажиропоток не уменьшается", – добавил Барткус.

В понедельник "Литовские аэропорты" и министр транспорта Юрас Таминскас анонсировали расширение пропускной способности и удобств в аэропорту Каунаса, который является основным резервным на случай проблем в Вильнюсе.

В то же время Барткус говорит, что пока ни один из перевозчиков не выражал интереса к тому, чтобы перенести вечерние рейсы в Каунас.

С конца октября и до сих пор аэропорт Вильнюса пришлось минимум 10 раз закрывать из-за "гибридных" метеошаров с контрабандой, которые запускают из Беларуси. По ориентировочным подсчетам, это повлияло на около 47 тысяч пассажиров.

В выходные инцидент повторился две ночи подряд, при этом в ночь на 1 декабря аэропорт в литовской столице не работал 11 часов.