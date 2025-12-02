У президента Польщі пояснили, чому він відмовився зустрічатися з Орбаном

У президента Польщі пояснили, що Кароль Навроцький відмовився від зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, бо хотів йому надіслати "сигнал" щодо хибної енергетичної політики.

Про це в ефірі Radio Zet заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, пише "Європейська правда".

Пшидач зазначив, що рішення Навроцького не зустрічатись з Орбаном відповідає інтересам Польщі.

"Прем'єр-міністру Орбану було надіслано певний сигнал, і як прагматична людина він розуміє цей сигнал. Ми не говоримо про якийсь бойкот. Це не рішення з нашого боку, засноване на емоціях, а холодно прорахований інтерес Республіки Польща", – сказав Пшидач, відповідаючи на запитання про скасування зустрічі польського президента з прем'єр-міністром Угорщини.

Пшидач підкреслив, що Кароль Навроцький зустрічався з президентом США Дональдом Трампом та домовився з ним "про багато важливих для Польщі питань" – зокрема, про співпрацю в галузі енергетики".

"Ми пропонуємо європейсько-американську співпрацю в галузі енергетики. Якщо прем'єр Орбан хоче інтенсифікувати енергетичну співпрацю з Росією, то це суперечить нашій ідеї, бо ми хочемо робити це з американцями", – пояснив Пшидач.

Він додав, що "є багато тем, про які можна говорити з прем'єр-міністром Орбаном, наприклад, питання міграції чи "Зеленого курсу", і ми з Угорщиною будемо про це говорити".

У середу, 3 грудня, Кароль Навроцький вирушить з візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи.

У четвер польський президент у супроводі дружини мав здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Однак Навроцький передумав зустрічатись з Орбаном через візит останнього до Владіміра Путіна у Кремлі, із яким він домовлявся про енергетичну співпрацю.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав рішення президента Польщі Кароля Навроцького не зустрічатись з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном "дійсно хорошим".