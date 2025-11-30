"Принципова позиція": Сибіга похвалив президента Польщі за відмову від зустрічі з Орбаном

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав рішення президента Польщі Кароля Навроцького не зустрічатись з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном "дійсно хорошим".

Про це Сибіга написав у неділю в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач повідомив у неділю, що Навроцький вирішив не зустрічатись з угорським прем’єром у зв’язку його візитом до очільника Кремля Владіміра Путіна.

Сибіга відзначив, що "це дійсно хороше рішення".

"Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякую, Польще!" – підкреслив глава МЗС.

У середу, 3 грудня, Кароль Навроцький вирушить з візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи. У четвер польський президент у супроводі дружини мав здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Однак візит до Будапешта не відбудеться.

У п'ятницю в Москві під час зустрічі з главою Кремля Путіним Орбан виступив за швидке закінчення війни в Україні. Водночас він дав зрозуміти, що сподівається на вигідні і стабільні поставки нафти і газу.

Крім того, Орбан заявив, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.