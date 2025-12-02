У президента Польши объяснили, почему он отказался встречаться с Орбаном

У президента Польши объяснили, что Кароль Навроцкий отказался от встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, потому что хотел послать ему "сигнал" об ошибочной энергетической политике.

Об этом в эфире Radio Zet заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, пишет "Европейская правда".

Пшидач отметил, что решение Навроцкого не встречаться с Орбаном отвечает интересам Польши.

"Премьер-министру Орбану был послан определенный сигнал, и как прагматичный человек, он понимает этот сигнал. Мы не говорим о каком-то бойкоте. Это не решение с нашей стороны, основанное на эмоциях, а холодно просчитанный интерес Республики Польша", – сказал Пшидач, отвечая на вопрос об отмене встречи польского президента с премьер-министром Венгрии.

Пшидач подчеркнул, что Кароль Навроцкий встречался с президентом США Дональдом Трампом и договорился с ним "о многих важных для Польши вопросах" – в частности, о сотрудничестве в области энергетики".

"Мы предлагаем европейско-американское сотрудничество в области энергетики. Если премьер Орбан хочет интенсифицировать энергетическое сотрудничество с Россией, то это противоречит нашей идее, потому что мы хотим делать это с американцами", – пояснил Пшидач.

Он добавил, что "есть много тем, о которых можно говорить с премьер-министром Орбаном, например, вопросы миграции или "Зеленого курса", и мы с Венгрией будем об этом говорить".

В среду, 3 декабря, Кароль Навроцкий отправится с визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы.

В четверг польский президент в сопровождении жены должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с премьер-министром Виктором Орбаном. Однако Навроцкий передумал встречаться с Орбаном из-за визита последнего к Владимиру Путину в Кремле, с которым он договаривался об энергетическом сотрудничестве.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение президента Польши Кароля Навроцкого не встречаться с премьером Венгрии Виктором Орбаном "действительно хорошим".