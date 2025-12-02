У Румунії четвертий день залишаються без водопостачання близько 100 тисяч людей

Більш як десяток населених пунктів на півдні Румунії з п’ятниці чекають на відновлення водопостачання, що перервалося через сукупність проблем.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У 14 населених пунктах жудців Прахова і Димбовіца, загалом у понад 100 тисяч людей, з п’ятниці немає водопостачання. Проблема виникла після скидання води з озера Палтіну для ремонту обладнання, яке вийшло з ладу після нещодавніх злив, коли в озеро йшла дуже замулена вода.

Мешканцям доводиться ходити наповнювати свої каністри до водовозів, які спрямували у постраждалі райони. Також їм видають бутильовану воду з державних резервів. У місцевих магазинах вода зникає з полиць швидше, ніж її завозять.

Через відсутність води школярів перевели на навчання в онлайн-форматі та обмежили роботу місцевих медичних закладів.

За найгіршими сценаріями, відновити водопостачання вийде лише у наступний понеділок, 8 грудня.

Міністерка довкілля Діана Бузояну назвала ситуацію "свідченням не лише технічної проблеми, а й непрофесіоналізму".

