У Румунії четвертий день залишаються без водопостачання близько 100 тисяч людей

Новини — Вівторок, 2 грудня 2025, 12:30 — Марія Ємець

Більш як десяток населених пунктів на півдні Румунії з п’ятниці чекають на відновлення водопостачання, що перервалося через сукупність проблем. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У 14 населених пунктах жудців Прахова і Димбовіца, загалом у понад 100 тисяч людей, з п’ятниці немає водопостачання. Проблема виникла після скидання води з озера Палтіну для ремонту обладнання, яке вийшло з ладу після нещодавніх злив, коли в озеро йшла дуже замулена вода. 

Мешканцям доводиться ходити наповнювати свої каністри до водовозів, які спрямували у постраждалі райони. Також їм видають бутильовану воду з державних резервів. У місцевих магазинах вода зникає з полиць швидше, ніж її завозять. 

Через відсутність води школярів перевели на навчання в онлайн-форматі та обмежили роботу місцевих медичних закладів.

За найгіршими сценаріями, відновити водопостачання вийде лише у наступний понеділок, 8 грудня. 

Міністерка довкілля Діана Бузояну назвала ситуацію "свідченням не лише технічної проблеми, а й непрофесіоналізму".

