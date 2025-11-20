Укр Рус Eng

У частині Парижа раптово зникло електропостачання, зупинялась гілка метро

Новини — Четвер, 20 листопада 2025, 09:36 — Марія Ємець

Вранці 20 листопада на південному заході Парижа та в частині передмістя тисячі споживачів раптово залишились без світла, що спричинило також зупинку однієї лінії метро. 

Про це повідомляє Le Parisien, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався приблизно о 6:30 ранку у двох округах Парижа на південному заході та у департаменті О-де-Сен. У цих районах зникло світло у домівках і на вулицях, згасли світлофори. 

Оператор Enedis стверджує, що масштабне знеструмлення тривало в межах п’яти хвилин. 

Проте тисячі споживачів лишалися без світла значно довше – на 7:10 таких було 55 тисяч, на 7:50 їх лишилося 2600. 

Через знеструмлення тимчасово стали поїзди 12-ї лінії метрополітену. Рух відновився після 7 години ранку. 

Наприкінці жовтня схожий випадок стався у частині столиці Литви Вільнюса, а перед тим двічі – у чеській столиці Празі. 

У вересні у Берліні понад 40 тисяч домогосподарств залишилися без світла через підпал.

