В Румынии четвертый день остаются без водоснабжения около 100 тысяч человек

Более десятка населенных пунктов на юге Румынии с пятницы ждут восстановления водоснабжения, прервавшегося из-за совокупности проблем.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В 14 населенных пунктах жудецев Прахова и Дымбовица, всего у более 100 тысяч человек, с пятницы нет водоснабжения. Проблема возникла после сброса воды из озера Палтину для ремонта оборудования, которое вышло из строя после недавних ливней, когда в озеро шла очень заиленная вода.

Жителям приходится ходить наполнять свои канистры к водовозам, которые направили в пострадавшие районы. Также им выдают бутилированную воду из государственных резервов. В местных магазинах вода исчезает с полок быстрее, чем ее завозят.

Из-за отсутствия воды школьников перевели на обучение в онлайн-формате и ограничили работу местных медицинских учреждений.

По худшим сценариям, восстановить водоснабжение получится только в следующий понедельник, 8 декабря.

Министр окружающей среды Диана Бузояну назвала ситуацию "свидетельством не только технической проблемы, но и непрофессионализма".

