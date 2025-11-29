У Румунії десятки тисяч людей залишились без води через проблеми на дамбі

Десятки тисяч людей з двох районів на півдні Румунії залишились без водопостачання через технічні проблеми на дамбі.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Мешканці близько десятка населених пунктів з жудців Прахова і Димбовіца на півдні Румунії раптово залишились без водопостачання. Місцева влада заявила, що проблема виникла не з боку постачаючої компанії Hidro, а з дамбою в Палтіну.

Згідно з офіційними поясненнями, через інтенсивні опади в останні дні у водойму надходить надто замулена вода і це спричинило проблеми з обладнанням.

Міністерка довкілля Діана Бузояну сказала, що має пряму інформацію від місцевої влади про ситуацію, що склалася.

"Те, що десятки тисяч людей залишилися без води – це свідчення не лише технічної проблеми, а й серйозної нестачі професіоналізму, і це неприйнятно", – заявила посадовиця.

Бузояну пообіцяла комісію для перевірок, як вирішується ситуація і хто є ключовим відповідальним за проблему, а також доручила скликати термінову нараду щодо того, як запобігати такому у майбутньому.

"Людям у Праховій і Димбовіці потрібна вода, і наш пріоритет – відновити постачання якнайшвидше. Робота має робитися, але професійно, а не так, щоб десятки тисяч людей на кілька днів лишались без питної води", – додала міністерка.

