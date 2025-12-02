РосСМИ: помимо Путина, Уиткофф встретится в Москве и с Дмитриевым

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во вторник встретится в Москве не только с главой Кремля Владимиром Путиным, но и с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.

Об этом российскому агентству "Интерфакс" сообщил информированный источник, пишет "Европейская правда".

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин начнет переговоры с Уиткоффом около 17:00 по московскому времени (16:00 по Киеву).

Кроме того, Уиткофф проведет встречу со спецпредставителем Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

"Встреча Дмитриева и Уиткоффа состоится в Москве во вторник", – сообщил агентству неназванный собеседник.

Президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в Ирландии, во вторник получил в Дублине доклад украинской делегации о переговорах во Флориде по "мирному плану".

В понедельник Владимир Зеленский совместно с лидерами Франции и Великобритании провел телефонный разговор с Уиткоффом и секретарем СНБО и главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым.

На прошлой неделе агентство Bloomberg обнародовало стенограмму разговора между Уиткоффом и помощником Путина Ушаковым, который состоялся 14 октября. В его ходе Уиткофф давал Ушакову советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу.