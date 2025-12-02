ЄС домовився з Канадою про її участь в оборонному фонді на 150 млрд євро

ЄС і Канада оголосили про укладення угоди, яка дозволяє Оттаві приєднатися до європейської програми фінансування оборони SAFE на суму 150 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"У ці геополітично нестабільні часи SAFE є засобом для посилення співпраці, досягнення оборонних цілей і раціональнішого використання коштів, оскільки ми вирішуємо нагальні короткострокові та довгострокові завдання", – заявили у спільній заяві голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Вони привітали угоду, яка надає Канаді право брати участь у програмі, назвавши її "наступним кроком у поглибленні нашої співпраці та символом спільних пріоритетів Європейського Союзу та Канади".

"Разом ми створимо стійкі оборонні ланцюги постачання між нашими галузями в критичний для глобальної безпеки час", – заявили вони.

Програма SAFE (Security Action for Europe) має на меті надавати країнам-учасницям кредити на вигідних умовах для спільного придбання зброї разом з іншими партнерами.

Учасники програми повинні внести фінансовий внесок у її реалізацію.

Це стало перешкодою минулого тижня для Великої Британії, яка також хотіла приєднатися до SAFE, але не погодилася з розміром вступного внеску.

Минулого тижня Лондон оголосив, що його зусилля щодо приєднання до SAFE, яка була б вигідною для британських виробників зброї, зазнали невдачі.

Спільні проєкти з озброєння в рамках SAFE повинні мати щонайменше 65% компонентів, вироблених у 27 країнах-членах Європейського Союзу, але країнам-партнерам, таким як Канада, можуть бути надані винятки.

