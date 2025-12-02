ЕС договорился с Канадой о ее участии в оборонном фонде на 150 млрд евро

ЕС и Канада объявили о заключении соглашения, которое позволяет Оттаве присоединиться к европейской программе финансирования обороны SAFE на сумму 150 млрд евро.

"В эти геополитически нестабильные времена SAFE является средством для усиления сотрудничества, достижения оборонных целей и рационального использования средств, поскольку мы решаем неотложные краткосрочные и долгосрочные задачи", – заявили в совместном заявлении председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни.

Они приветствовали соглашение, которое предоставляет Канаде право участвовать в программе, назвав его "следующим шагом в углублении нашего сотрудничества и символом общих приоритетов Европейского Союза и Канады".

"Вместе мы создадим устойчивые оборонные цепи поставок между нашими отраслями в критическое для глобальной безопасности время", – заявили они.

Программа SAFE (Security Action for Europe) имеет целью предоставлять странам-участницам кредиты на выгодных условиях для совместного приобретения оружия вместе с другими партнерами.

Участники программы должны внести финансовый вклад в ее реализацию.

Это стало препятствием на прошлой неделе для Великобритании, которая также хотела присоединиться к SAFE, но не согласилась с размером вступительного взноса.

На прошлой неделе Лондон объявил, что его усилия по присоединению к SAFE, которая была бы выгодной для британских производителей оружия, потерпели неудачу.

Совместные проекты по вооружению в рамках SAFE должны иметь не менее 65% компонентов, произведенных в 27 странах-членах Европейского Союза, но странам-партнерам, таким как Канада, могут быть предоставлены исключения.

