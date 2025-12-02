Ремонтувати, а не викидати: Литва розглядає кроки для зменшення електронних відходів

Литва готує нові заходи, щоб заохотити споживачів ремонтувати зламану електроніку замість того, щоб замінювати її – очікується, що нові правила набудуть чинності влітку 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Щороку до центрів збору та переробки електронних відходів у країні надходять тисячі тонн техніки – від пральних машин і телевізорів до смартфонів. Багато з цих пристроїв можна відремонтувати, однак споживачі часто обирають заміну, навіть якщо товар ще перебуває на гарантії.

Торік виробники та імпортери вивели на ринок Литви понад 90 тисяч тонн техніки, але як відходи зібрали лише близько 22 тисяч тонн. За законом виробники зобов’язані збирати та переробляти 65% проданої електроніки, проте зараз переробляється лише приблизно третина.

Міністерка юстиції Рита Тамашунене заявила, що нові заходи спрямовані на те, щоб полегшити споживачам ремонт несправних виробів та сприяти сталому споживанню.

Згідно з пропозицією, пристрої, які ремонтують замість заміни, отримуватимуть продовжену гарантію. Наприклад, новий телевізор зазвичай має дворічну гарантію. Якщо споживач вирішить відремонтувати його через рік, гарантію продовжать до трьох років.

"Це бонус для споживачів, які обирають ремонт. Це чіткий сигнал: вашу гарантію буде подовжено ще на один рік. Це стосуватиметься як товарів, що все ще перебувають на гарантії, так і тих, у яких гарантія вже закінчилася", – сказала Тамашунене.

Державна служба захисту прав споживачів підтримує цю ініціативу, зазначаючи, що вона посилює права споживачів.

Уряд уже схвалив нові правила, і тепер вони мають надійти до литовського парламенту.

Нагадаємо, цієї весни у ЄС погодили, як заблокувати імпорт дитячих іграшок з небезпечними речовинами.

У квітні 2024 року Європарламент ухвалив нову директиву про "право споживача на ремонт", аби сприяти довшому терміну життя речей та зменшити кількість відходів.

