Ремонтировать, а не выбрасывать: Литва рассматривает меры по сокращению электронных отходов

Литва готовит новые меры, чтобы побудить потребителей ремонтировать сломанную электронику вместо того, чтобы заменять ее – ожидается, что новые правила вступят в силу летом 2027 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Ежегодно в центры сбора и переработки электронных отходов в стране поступают тысячи тонн техники – от стиральных машин и телевизоров до смартфонов. Многие из этих устройств можно отремонтировать, однако потребители часто выбирают замену, даже если товар еще находится на гарантии.

В прошлом году производители и импортеры вывели на рынок Литвы более 90 тысяч тонн техники, но в качестве отходов собрали только около 22 тысяч тонн. По закону производители обязаны собирать и перерабатывать 65% проданной электроники, однако сейчас перерабатывается только примерно треть.

Министр юстиции Рита Тамашунене заявила, что новые меры направлены на то, чтобы облегчить потребителям ремонт неисправных изделий и способствовать устойчивому потреблению.

Согласно предложению, устройства, которые ремонтируют вместо замены, будут получать продленную гарантию. Например, новый телевизор обычно имеет двухлетнюю гарантию. Если потребитель решит отремонтировать его через год, гарантию продлят до трех лет.

"Это бонус для потребителей, которые выбирают ремонт. Это четкий сигнал: ваша гарантия будет продлена еще на один год. Это будет касаться как товаров, которые все еще находятся на гарантии, так и тех, у которых гарантия уже закончилась", – сказала Тамашунене.

Государственная служба защиты прав потребителей поддерживает эту инициативу, отмечая, что она усиливает права потребителей.

Правительство уже одобрило новые правила, и теперь они должны поступить в литовский парламент.

Напомним, этой весной в ЕС согласовали, как заблокировать импорт детских игрушек с опасными веществами.

В апреле 2024 года Европарламент принял новую директиву о "праве потребителя на ремонт", чтобы способствовать более длительному сроку службы вещей и уменьшить количество отходов.