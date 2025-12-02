Партія Орбана скоротила відставання від головного суперника з опозиції

Партія "Фідес" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана в листопаді скоротила відставання від опозиційного суперника, партії "Тиса", завдяки великим витратам напередодні виборів наступного року та незначному поліпшенню споживчої довіри.

Відповідні результати показало опитування громадської думки, опубліковане у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування, проведене 21-28 листопада аналітичним центром 21 Research Centre, що базується в Будапешті, показало, що "Тиса" все ще має значну перевагу над правою партією Орбана "Фідес", але вона скорочується. Це схоже на результати опитування Median, опублікованого минулого тижня.

Опитування показало, що партію "Тиса" підтримують 47% виборців, які визначилися з вибором, порівняно з 40% для "Фідес". Розрив скоротився з 10 процентних пунктів у жовтні.Ультраправа партія "Мі Хазанок" ("Наша батьківщина") набрала 6% у листопаді, що є достатньою кількістю голосів для отримання місць у парламенті.

"Ми вважаємо, що заходи соціального забезпечення мають вплив", – сказав директор 21 Research Centre Даніель Рона, особливо відзначивши кроки Орбана щодо допомоги пенсіонерам.

Він зазначив, що підтримка "Фідес" найбільше зросла серед людей старше 65 років, але навіть попри це, результати опитування були в межах похибки, і майбутні опитування покажуть, чи є це поліпшення тривалим.

Хоча опитування Median минулого тижня також зафіксувало зменшення розриву між двома партіями і зменшення кількості людей, які сподіваються на зміну уряду, воно показало, що 60% опитаних вважають, що країна, яка вже третій рік перебуває в стані стагнації, рухається в неправильному напрямку.

Орбан активізував свою передвиборчу кампанію з вересня, запустивши програму субсидованих іпотечних кредитів для покупців першого житла, зниження податків для сімей та доплату до пенсій, яка буде виплачена в лютому, незадовго до виборів.

Він також домігся від свого союзника, президента США Дональда Трампа, однорічного звільнення від американських санкцій щодо російських енергоносіїв, запобігши різкому зростанню цін на енергоносії, яке б сильно вдарило по економіці Угорщини, що залежить від імпорту.

Віктор Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.

На початку листопада, коли Орбан відвідував Трампа, президент США висловив захоплення угорським премʼєром та сказав, що він досягне успіху на наступних виборах.