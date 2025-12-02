Партия Орбана сократила отставание от главного соперника из оппозиции

Партия "Фидес" венгерского премьер-министра Виктора Орбана в ноябре сократила отставание от оппозиционного соперника, партии "Тиса", благодаря большим расходам накануне выборов следующего года и незначительному улучшению потребительского доверия.

Соответствующие результаты показал опрос общественного мнения, опубликованный во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опрос, проведенный 21-28 ноября аналитическим центром 21 Research Centre, базирующимся в Будапеште, показал, что "Тиса" все еще имеет значительное преимущество над правой партией Орбана "Фидес", но оно сокращается. Это похоже на результаты опроса Median, опубликованного на прошлой неделе.

Опрос показал, что партию "Тиса" поддерживают 47% избирателей, которые определились с выбором, по сравнению с 40% для "Фидес". Разрыв сократился с 10 процентных пунктов в октябре. Ультраправая партия "Ми Хазанок" ("Наша родина") набрала 6% в ноябре, что является достаточным количеством голосов для получения мест в парламенте.

"Мы считаем, что меры социального обеспечения имеют влияние", – сказал директор 21 Research Centre Даниэль Рона, особо отметив шаги Орбана по помощи пенсионерам.

Он отметил, что поддержка "Фидес" больше всего выросла среди людей старше 65 лет, но даже несмотря на это, результаты опроса были в пределах погрешности, и будущие опросы покажут, является ли это улучшение длительным.

Хотя опрос Median на прошлой неделе также зафиксировал уменьшение разрыва между двумя партиями и уменьшение количества людей, которые надеются на смену правительства, он показал, что 60% опрошенных считают, что страна, которая уже третий год находится в состоянии стагнации, движется в неправильном направлении.

Орбан активизировал свою предвыборную кампанию с сентября, запустив программу субсидированных ипотечных кредитов для покупателей первого жилья, снижение налогов для семей и доплату к пенсиям, которая будет выплачена в феврале, незадолго до выборов.

Он также добился от своего союзника, президента США Дональда Трампа, однолетнего освобождения от американских санкций в отношении российских энергоносителей, предотвратив резкий рост цен на энергоносители, который бы сильно ударил по экономике Венгрии, зависящей от импорта.

Виктор Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадьяра, а Брюссель.

В начале ноября, когда Орбан посещал Трампа, президент США выразил восхищение венгерским премьером и сказал, что он добьется успеха на следующих выборах.