Розвідка Британії назвала кількість втрат РФ у живій силі за 2025 рік

Розвідка Великої Британії проаналізувала кількість втрат армії РФ у живій силі у російсько-українській війні за 2025 рік.

Про це йдеться в аналізі від 2 грудня, пише "Європейська правда".

Розвідка Британії зазначила, що Росія могла зазнати приблизно 382 тисячі втрат загиблими і пораненими у війні станом на 2025 рік.

Водночас загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну можуть сягнути 1 млн та 168 тисяч.

Як зазначається, середньодобовий рівень втрат Росії в листопаді 2025 року становив 1 033 особи, що є збільшенням порівняно з 1 008 особами в жовтні 2025 року і третім поспіль щомісячним збільшенням.

Однак, як пише розвідка Британії, середньодобовий рівень втрат Росії за період з серпня 2025 року по листопад 2025 року є чотирма найнижчими середньомісячними показниками, зафіксованими з квітня 2024 року.

Інфографіка: Х

В аналізі додали, що зниження щомісячного рівня втрат Росії відбувалося одночасно з тим, як російські війська підтримували високий темп бойових дій на всьому фронті.

Раніше у британській розвідці розповіли, як Росія докладає зусиль для русифікації людей на території, яку вона незаконно окупувала після нападу на Україну.

Також розвідка Британії вважає, що Україна зберігає здатність завдавати ефективних далекобійних ударів по російських цілях, які досі є викликом для протиповітряної оборони РФ.