Разведка Британии назвала количество потерь РФ в живой силе за 2025 год

Разведка Великобритании проанализировала количество потерь армии РФ в живой силе в российско-украинской войне за 2025 год.

Об этом говорится в анализе от 2 декабря, пишет "Европейская правда".

Разведка Британии отметила, что Россия могла понести примерно 382 тысячи потерь погибшими и ранеными в войне по состоянию на 2025 год.

В то же время общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину могут достичь 1 млн 168 тысяч.

Как отмечается, среднесуточный уровень потерь России в ноябре 2025 года составил 1 033 человека, что стало увеличением по сравнению с 1 008 в октябре 2025 года и третьим подряд ежемесячным увеличением.

Однако, как пишет разведка Британии, среднесуточный уровень потерь России за период с августа 2025 года по ноябрь 2025 года представляет собой четыре самые низкие среднемесячные показатели, зафиксированные с апреля 2024 года.

Инфографика: Х

В анализе добавили, что снижение ежемесячного уровня потерь России происходило одновременно с тем, как российские войска поддерживали высокий темп боевых действий на всем фронте.

Ранее в британской разведке рассказали, как Россия прилагает усилия для русификации людей на территории, которую она незаконно оккупировала после нападения на Украину.

Также разведка Британии считает, что Украина сохраняет способность наносить эффективные дальнобойные удары по российским целям, которые до сих пор являются вызовом для противовоздушной обороны РФ.