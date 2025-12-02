У столиці Болгарії під час мітингу затримали понад 70 людей

Болгарська поліція затримала понад сім десятків людей у столиці під час сутичок, що сталися під час найбільших протестів у країні за останні десять років.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Увечері 1 грудня десятки тисяч людей вийшли на протести по всій Болгарії проти проєкту бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення податків і скорочення соціальних витрат.

Мітинг вважається найбільшим у столиці Болгарії Софії за останні роки: протестувальники заповнили величезну площу перед парламентом, тримаючи плакати з закликами до зміни керівництва.

Під час сутичок у Софії болгарська поліція затримала 71 особу.

Глава поліції столиці Болгарії Любомир Ніколов заявив, що, хоча демонстрація в основному була мирною, вона прийняла несподіваний поворот, коли невелика група протестувальників почала "невиправдану агресію" проти поліцейських.

Ніколов зазначив, що затримані протестувальники, яким ще не висунули звинувачення, були "хуліганами", які поранили трьох поліцейських і знищили муніципальне майно.

Зазначимо, уряд Болгарії заявив, що відкличе свій суперечливий проєкт бюджету на 2026 рік після масових мітингів проти нього.

Бюджет наступного року буде першим бюджетом Болгарії, складеним в євро, оскільки 1 січня країна приєднається до єврозони.

Президент Болгарії закликав до дострокових виборів на тлі протестів.