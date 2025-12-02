Уряд Болгарії відмовився від суперечливого бюджету після масових протестів 

Уряд Болгарії заявив, що відкличе свій суперечливий проєкт бюджету на 2026 рік після масових мітингів проти нього.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

У понеділок ввечері в столиці Софії та в інших містах країни відбулися масові демонстрації. Десятки тисяч людей приєдналися до протестів проти проєкту бюджету, який, на їхню думку, був спробою приховати корупцію.

Сутички з поліцією спалахнули, коли деякі протестувальники в масках атакували офіси керівної консервативної партії ГЄРБ, а також партії "Рух за права і свободи" у Софії.

У вівторок уряд заявив, що відмовиться від проєкту, який передбачав підвищення податків. Це сталося після того, як минулого тижня, коли початковий план був поданий до парламенту, спалахнули подібні протести.

Бюджет наступного року буде першим бюджетом Болгарії, складеним в євро, оскільки 1 січня країна приєднається до єврозони.

Мітинг у понеділок вважається найбільшим у столиці за останні роки: протестувальники заповнили величезну площу перед парламентом, тримаючи плакати з закликами до зміни керівництва.

Значні протести також відбулися в Пловдиві, Варні, Бургасі, Благоєвграді та інших містах.

Критики відхиленого бюджетного плану заявили, що протестують проти підвищення внесків на соціальне страхування та податків на дивіденди для фінансування вищих витрат, а також проти корупції в державі.

Президент Болгарії закликав до дострокових виборів на тлі протестів.

Внаслідок сутичок, що стались у центрі Софії, є постраждалі серед правоохоронців і протестувальників, близько десятка людей затримали.