В столице Болгарии на митинге задержали более 70 человек

Болгарская полиция задержала более семи десятков человек в столице во время столкновений, произошедших во время крупнейших протестов в стране за последние десять лет.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Вечером 1 декабря десятки тысяч людей вышли на протесты по всей Болгарии против проекта бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение налогов и сокращение социальных расходов.

Митинг считается крупнейшим в столице Болгарии Софии за последние годы: протестующие заполнили огромную площадь перед парламентом, держа плакаты с призывами к смене руководства.

Во время столкновений в Софии болгарская полиция задержала 71 человека.

Глава полиции столицы Болгарии Любомир Николов заявил, что, хотя демонстрация в основном была мирной, она приняла неожиданный поворот, когда небольшая группа протестующих начала "неоправданную агрессию" против полицейских.

Николов отметил, что задержанные протестующие, которым еще не предъявили обвинения, были "хулиганами", которые ранили трех полицейских и уничтожили муниципальное имущество.

Отметим, правительство Болгарии заявил, что отзовет свой противоречивый проект бюджета на 2026 год после массовых митингов против него.

Бюджет следующего года будет первым бюджетом Болгарии, составленным в евро, поскольку 1 января страна присоединится к еврозоне.

Президент Болгарии призвал к досрочным выборам на фоне протестов.