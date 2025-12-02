Генсек НАТО наголошує, що рішення щодо членства України в Альянсі продовжують діяти

Генеральний секретар НАТО на тлі "мирних переговорів" наполягає на непорушності ухвалених раніше рішень Альянсу щодо перспектив вступу України до нього.

Про це Марк Рютте заявив на пресконференції напередодні міністерської зустрічі Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Генсек повторив, що рішення попередніх самітів лишаються чинними.

"Саміт у Вашингтоні чітко наголосив на незворотному шляху України до НАТО, – нагадав він. – Будь-яка держава (у трансатлантичному просторі) може подати заявку на вступ – і очевидно, що Україна подала заявку".

Заява пролунала на фоні переговорів щодо мирної угоди, у початковій версії якої росіяни пропонували зафіксувати відмову Альянсу від перспективи членства України.

"Але ви знаєте, що на практиці немає одностайності для членства України", – зауважив Рютте. Як відомо, одна з версії доопрацьованого мирного плану пропонує посилатися на відсутність такої одностайної згоди.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що Україна пов'язує на переговорах з США свій суверенітет та членство в Альянсі.

Також Рютте розповів, скільки зброї зі США отримають ЗСУ і які плани на 2026 рік.