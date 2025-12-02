Генсек НАТО подчеркнул, что решение о членстве Украины в Альянсе продолжают действовать

Генеральный секретарь НАТО на фоне "мирных переговоров" настаивает на незыблемости принятых ранее решений Альянса относительно перспектив вступления Украины.

Об этом Марк Рютте заявил на пресс-конференции накануне министерской встречи Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Генсек повторил, что решения предыдущих саммитов остаются в силе.

"Саммит в Вашингтоне четко акцентировал на необратимом пути Украины в НАТО, – напомнил он. – Любое государство (в трансатлантическом пространстве) может подать заявку на вступление – и очевидно, что Украина подала заявку".

Заявление прозвучало на фоне переговоров по мирному соглашению, в начальной версии которого россияне предлагали зафиксировать отказ Альянса от перспективы членства Украины.

"Но вы знаете, что на практике нет единодушия для членства Украины", – отметил Рютте. Как известно, одна из версии доработанного мирного плана предлагает ссылаться на отсутствие такого единодушного согласия.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что Украина связывает на переговорах с США свой суверенитет и членство в Альянсе.

Также Рютте рассказал, сколько оружия из США получат ВСУ и какие планы на 2026 год.