Посол при НАТО розповіла про переговори з США щодо суверенітету та членства в Альянсі

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук пояснила, що у рамках "мирного процесу" з американцями є згода щодо безумовності суверенітету України, але тривають дискусії про те, що це означає для членства в НАТО.

Про це вона розповіла у коментарі журналістам напередодні міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Гетьманчук звернула увагу на те, що на відміну від українців, для яких терміни "територіальна цілісність" та "суверенітет" є жорстко пов'язаними – американці не відчувають такого зв'язку і вважають, що стосовно цих речей може діяти відмінна політика.

"В нас є один з великих спільних знаменників з американською стороною в рамках переговорного процесу, що обов'язково має бути збережено суверенітет України", – наголосила вона.

"Так, є момент, що ми не бачимо в риториці адміністрації Трампа заяв про збереження територіальної цілісності. Але ми бачимо з американського боку наголос на суверенітеті. Це підкреслюють усі без винятку представники адміністрації", – пояснила Гетьманчук.

У зв'язку з цим, за словами дипломатки, зараз триває дискусія між Україною та США про те, як саме поєднати підтримку суверенітету з їхнього боку із прагненням України вступити до НАТО. "У цьому сенсі для нас дуже важливо, щоб завтра (на міністерській зустрічі 3 грудня. – ЄП) теж пролунали заяви про те, що право України обирати своє майбутнє і обирати альянси, до яких долучатись, є інтегральною складовою суверенітету".

"Навіть якщо деякі наші партнери не погоджуються, що членство в НАТО на сьогодні і у найближчому майбутньому є найбільш ефективною гарантією безпеки – але збереження перспективи членства в НАТО є гарантією нашого суверенітету. Бо Україна не може бути суверенною, не маючи права обирати своє майбутнє, обирати альянси та організації, до яких вона прагне долучитися", – наголосила посол України при Альянсі.

Нагадаємо, 3 грудня у Брюсселі має відбутися зустріч міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу, в якій має взяти участь також український міністр Андрій Сибіга.

