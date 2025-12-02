Посол при НАТО розповіла про дискусію з США щодо гарантій безпеки для України

Представниця України при НАТО Альона Гетьманчук вважає, що в інтересах США – розробити такі гарантії безпеки, які дозволять уникнути повторення агресії.

Про це вона заявила журналістам напередодні міністерського засідання НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

За словами посла, зараз у США відбувається "переосмислення того, що таке гарантії безпеки". Як відомо, раніше США ніколи не вживали цей термін у домовленостях з іншими країнами, але щодо України пішли на це.

"Дуже важливо, що й від американської сторони ми чуємо заяви, що агресія не має повторитися. Зокрема, про це заявив держсекретар Рубіо на зустрічі (з українською переговорною делегацією) у Маямі", – додала вона.

За словами Гетьманчук це має значення для чинної адміністрації США також виходячи з внутрішньополітичних міркувань.

"Неповторення цієї агресії є інтересом Сполучених Штатів. Тим більше що Путін, який старіє, напевно не буде чекати багато років і може почати нове вторгнення – і не обовʼязково лише в Україну – навіть до завершення терміну Трампа, або напередодні нового президентського циклу, чим ускладнить шанси на обрання республіканського кандидата, якщо домовленість про мир не буде достатньо продуманою та гарантії безпеки не будуть надані належним чином", – пояснила посол.

За словами Гетьманчук, зараз задача – знайти спільне бачення між Україною, США та європейськими партнерами щодо того, "які кроки і які механізми треба задіяти, щоб ця агресія не повторилася і Росія не мала змогу просто відновити військову спроможність, масштабувати військову економіку і почати новий наступ".

Головна розбіжність – роль НАТО і членства України в Альянсі у цих гарантіях.

"Поки ми бачимо недостатнє сприйняття того, що саме НАТО є найбільш ефективною гарантією безпеки. Ми в Україні ми маємо іншу думку, і більшість українського суспільства й надалі підтримує НАТО як найбільш гідну довіри гарантію безпеки", – наголосила вона.

Натомість посол бачить практично консенсус щодо того, що центральним елементом гарантій безпеки будуть Збройні сили України та українська оборонна промисловість.

Раніше посол Гетьманчук розповіла про переговори з США щодо пов'язування суверенітету України та членства в Альянсі.

Також напередодні засідання НАТО генсек Альянсу оголосив скільки зброї зі США Україна має отримати у 2025-26 роках.