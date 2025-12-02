Посол при НАТО рассказала о дискуссии с США по гарантиям безопасности для Украины

Представительница Украины при НАТО Алена Гетьманчук считает, что в интересах США – разработать такие гарантии безопасности, которые позволят избежать повторения агрессии.

Об этом она заявила журналистам накануне министерского заседания НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

По словам посла, сейчас в США происходит "переосмысление того, что такое гарантии безопасности". Как известно, ранее США никогда не использовали этот термин в договоренностях с другими странами, но в отношении Украины пошли на это.

"Очень важно, что и от американской стороны мы слышим заявления, что агрессия не должна повториться. В частности, об этом заявил госсекретарь Рубио на встрече (с украинской переговорной делегацией) в Майами", – добавила она.

По словам Гетьманчук, это имеет значение для действующей администрации США также исходя из внутриполитических соображений.

"Неповторение этой агрессии является интересом Соединенных Штатов. Тем более что стареющий Путин, наверное, не будет ждать много лет и может начать новое вторжение – и не обязательно только в Украину – даже до завершения срока Трампа, или накануне нового президентского цикла, чем осложнит шансы на избрание республиканского кандидата, если договоренность о мире не будет достаточно продуманной и гарантии безопасности не будут предоставлены надлежащим образом", – пояснила посол.

По словам Гетьманчук, сейчас задача – найти общее видение между Украиной, США и европейскими партнерами относительно того, "какие шаги и какие механизмы нужно задействовать, чтобы эта агрессия не повторилась и Россия не имела возможности просто восстановить военную способность, масштабировать военную экономику и начать новое наступление".

Главное расхождение – роль НАТО и членства Украины в Альянсе в этих гарантиях.

"Пока мы видим недостаточное восприятие того, что именно НАТО является наиболее эффективной гарантией безопасности. Мы в Украине придерживаемся другого мнения, и большинство украинского общества по-прежнему поддерживает НАТО как наиболее достойную доверия гарантию безопасности", – подчеркнула она.

Вместо этого посол видит практически консенсус в том, что центральным элементом гарантий безопасности будут Вооруженные силы Украины и украинская оборонная промышленность.

