Один з КПП на кордоні з Румунією обмежить роботу через реконструкцію моста через Тису
У вівторок, 2 грудня, тимчасово обмежили рух транспорту через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй", що на кордоні з Румунією.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі, пише "Європейська правда".
У будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися. Пішохідне сполучення залишається без обмежень.
Ці обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса і, попередньо, триватимуть близько 22 діб.
Зазначимо, у цьому ж пункті пропуску у січні призупиняли оформлення транспортних засобів на 50 днів через ремонт моста через Тису.
А в ніч з 1 на 2 грудня призупиняли роботу прикордонного пункту пропуску "Джурджулешти-Рені" на кордоні з Молдовою.
Це сталося після того, як молдовська влада отримала інформацію про атаку дронів на місто Болград на півдні України.