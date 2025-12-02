Один из КПП на границе с Румынией ограничит работу из-за реконструкции моста через Тису

Во вторник, 2 декабря, временно ограничили движение транспорта через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией", что на границе с Румынией.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, пишет "Европейская правда".

В будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет приостанавливаться. Пешеходное сообщение остается без ограничений.

Эти ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса и, предварительно, продлятся около 22 суток.

Отметим, в этом же пункте пропуска в январе приостанавливали оформление транспортных средств на 50 дней из-за ремонта моста через Тису.

А в ночь с 1 на 2 декабря приостанавливали работу пограничного пункта пропуска "Джурджулешты-Рени" на границе с Молдовой.

Это произошло после того, как молдавские власти получили информацию об атаке дронов на город Болград на юге Украины.