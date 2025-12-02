Укр Рус Eng

"У цьому сторіччі чи в наступному?": Зеленський хоче визначеності щодо вступу в ЄС

Новини — Вівторок, 2 грудня 2025, 16:45 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна бачить своє членство у ЄС як частину гарантій безпеки та на тлі активізації мирних переговорів прагне визначеності на цьому напрямку. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав на пресконференції в Дубліні у вівторок, пише "Європейська правда".

Говорячи про потенційні гарантії безпеки, президент висловив вдячність Сполученим Штатам за те, що вони готові стати гарантом безпеки України, та закликав чіткості у цьому питанні. 

Він також звернувся до Європейського Союзу із закликом надати чітку відповідь щодо часової перспективи вступу в ЄС.

"Ми вдячні Європі, що Україну бачать у Європейському Союзі, а для нас це частина гарантій безпеки. То питання – коли, у цьому сторіччі ми в Євросоюзі чи в наступному сторіччі? Визначеність для українських людей, ось що потрібно", – сказав Зеленський.

Напередодні Володимир Зеленський визнав, що питання гарантій безпеки від США та Європи є одним із найскладніших у рамках переговорів щодо "мирного плану".

Представниця України при НАТО Альона Гетьманчук вважає, що в інтересах США – розробити такі гарантії безпеки, які дозволять уникнути повторення агресії.

