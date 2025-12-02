"В этом веке или в следующем?": Зеленский хочет определенности относительно вступления в ЕС

Президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина видит свое членство в ЕС как часть гарантий безопасности и на фоне активизации мирных переговоров стремится к определенности в этом направлении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Дублине во вторник, пишет "Европейская правда".

Говоря о потенциальных гарантиях безопасности, президент выразил благодарность Соединенным Штатам за то, что они готовы стать гарантом безопасности Украины, и призвал к четкости в этом вопросе.

Он также обратился к Европейскому Союзу с призывом дать четкий ответ относительно временной перспективы вступления в ЕС.

"Мы благодарны Европе, что Украину видят в Европейском Союзе, а для нас это часть гарантий безопасности. Вопрос в том, когда в этом столетии мы будем в Евросоюзе или в следующем столетии? Определенность для украинского народа, вот что нужно", – сказал Зеленский.

Накануне Владимир Зеленский признал, что вопрос гарантий безопасности от США и Европы является одним из самых сложных в рамках переговоров по "мирному плану".

Представительница Украины при НАТО Алена Гетьманчук считает, что в интересах США – разработать такие гарантии безопасности, которые позволят избежать повторения агрессии.