В полиции Германии появится подразделение для борьбы с дронами

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт во вторник анонсировал создание нового федерального подразделения для борьбы с дронами в составе полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Добриндта, новое подразделение будет частью национального подразделения специальных операций федеральной полиции Германии и будет обучено и сертифицировано специально для обнаружения и нейтрализации дронов.

Планируется, что подразделение будет насчитывать до 130 офицеров, которые будут развернуты по всей Германии и в случае необходимости быстро дислоцироваться в районах инцидентов с БПЛА.

Дополнительно, сказал Добриндт, Германия выделила более 100 миллионов евро в бюджете на 2025-2026 годы на закупку технологий противодействия дронам – в частности датчиков и глушилок.

"Это важный сигнал о том, что мы противостоим гибридным угрозам. Мы создаем четкую миссию по обнаружению, перехвату и, да, также сбиванию дронов в случае необходимости. Мы не можем допустить, чтобы гибридные угрозы, в частности дроны, стали опасностью для нашей безопасности", – добавил глава МВД Германии.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.

Правительство Германии одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.