Затримали двох підозрюваних в убивстві українця у Відні

У справі про вбивство 21-річного громадянина України у Відні минулого тижня були затримані двоє українців; австрійська прокуратура вважає, що злочин був скоєний з метою особистої наживи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на APA.

Представник управління кримінальної поліції Відня Герхард Вінклер на пресконференції у вівторок повідомив, що в Україні у справі про вбивство затримали двох підозрюваних віком 19 і 45 років.

Він додав, що під час затримання двох підозрюваних українськими правоохоронними органами було також вилучено "значну суму грошей у доларах".

"Отже, за поточним станом розслідування ми можемо виключити політичний мотив", – додав Вінклер.

За словами представника управління кримінальної поліції Відня, Україна вже звернулась до Австрії з проханням про передачу кримінальної справи.

Розслідування розпочалося 26 листопада, коли рятувальників викликали через горіння автомобіля у Відні. Усередині на задньому сидінні виявили тіло людини.

Аналіз відеозаписів показав, що жертва була разом з 19-річним українцем, якого швидко ідентифікували і який навчається в тому ж університеті в Австрії. Після цього підозрюваний у супроводі 45-річного чоловіка вʼїхали в Україну.

