Задержали двух подозреваемых в убийстве украинца в Вене

По делу об убийстве 21-летнего гражданина Украины в Вене на прошлой неделе были задержаны двое украинцев; австрийская прокуратура считает, что преступление было совершено с целью личной наживы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.

Представитель управления криминальной полиции Вены Герхард Винклер на пресс-конференции во вторник сообщил, что в Украине по делу об убийстве задержали двух подозреваемых в возрасте 19 и 45 лет.

Он добавил, что при задержании двух подозреваемых украинскими правоохранительными органами была также изъята "значительная сумма денег в долларах".

"Таким образом, по текущему состоянию расследования мы можем исключить политический мотив", – добавил Винклер.

По словам представителя управления криминальной полиции Вены, Украина уже обратилась к Австрии с просьбой о передаче уголовного дела.

Расследование началось 26 ноября, когда спасателей вызвали из-за горения автомобиля в Вене. Внутри на заднем сиденье обнаружили тело человека.

Анализ видеозаписей показал, что жертва была вместе с 19-летним украинцем, которого быстро идентифицировали и который учится в том же университете в Австрии. После этого подозреваемый в сопровождении 45-летнего мужчины въехали в Украину.

