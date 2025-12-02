У Чехії кандидат на посаду міністра перепросив за погане знання державної мови

Кандидат у міністри транспорту Чехії Іван Беднарик після зустрічі з президентом Петром Павелом у вівторок перепросив за погане знання чеської мови – чоловік є уродженцем Словаччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Беднарик донедавна очолював державного залізничного оператора Чехії, але подав у відставку після номінування до уряду Чехії. Його кандидатуру висунула права партія SPD, яка вирішила делегувати на посади міністрів позапартійних експертів.

"Вибачте, якщо я думаю над правильними словами. Я розмовляю чеською мовою максимум місяць. Обіцяю, що буде краще і краще, просто потрібно практикуватися", – сказав Беднарик.

За словами кандидата, він здивував президента Чехії тим, що вже написав заяву на отримання чеського громадянства, хоча це не є умовою для того, щоб стати міністром.

У Чехії є щонайменше один подібний випадок: у 2009-2010 році посаду міністра транспорту обіймав Густав Сламечка, який мав словацьке громадянство і не мав – чеського.

Лідер руху ANO Андрей Бабіш, який прагне стати премʼєр-міністром Чехії, минулого тижня передав президенту Петру Павелу список кандидатів у міністри, погоджених майбутньою коаліцією.

Чеський президент Петр Павел раніше висловив застереження щодо призначення премʼєром Бабіша, який володіє низкою компаній у Центрально-Східній Європі, що породжує конфлікт інтересів.

