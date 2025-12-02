В Чехии кандидат на пост министра извинился за плохое знание государственного языка

Кандидат в министры транспорта Чехии Иван Беднарик после встречи с президентом Петром Павелом во вторник извинился за плохое знание чешского языка – мужчина является уроженцем Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Беднарик до недавнего времени возглавлял государственного железнодорожного оператора Чехии, но подал в отставку после номинации в правительство Чехии. Его кандидатуру выдвинула правая партия SPD, которая решила делегировать на должности министров беспартийных экспертов.

"Извините, если я думаю над правильными словами. Я говорю на чешском языке максимум месяц. Обещаю, что будет лучше и лучше, просто нужно практиковаться", – сказал Беднарик.

По словам кандидата, он удивил президента Чехии тем, что уже написал заявление на получение чешского гражданства, хотя это не является условием для того, чтобы стать министром.

В Чехии есть как минимум один подобный случай: в 2009-2010 году должность министра транспорта занимал Густав Сламечка, который имел словацкое гражданство и не имел – чешского.

Лидер движения ANO Андрей Бабиш, который стремится стать премьер-министром Чехии, на прошлой неделе передал президенту Петру Павелу список кандидатов в министры, согласованных будущей коалицией.

Чешский президент Петр Павел ранее высказал оговорки по поводу назначения премьером Бабиша, который владеет рядом компаний в Центрально-Восточной Европе, что порождает конфликт интересов.

