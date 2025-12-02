Уряд Румунії затвердив механізм взяття під контроль активів "Лукойлу"

Коаліційний уряд Румунії у вівторок затвердив указ, який дозволяє йому взяти під контроль місцеві активи компаній, що перебувають під міжнародними санкціями, як-то російського "Лукойлу".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з указом, уряд Румунії зможе призначати спеціальних управителів для компаній, якщо санкції призводять до викривлення секторів економіки, спричиняють стрибки цін або загрожують енергетичній безпеці.

Для такого кроку потрібне буде попереднє схвалення Вищої ради оборони Румунії (аналог української Ради нацбезпеки та оборони).

У румунському уряді раніше прямо говорили, що указ спрямований насамперед на активи російської компанії "Лукойл", яка потрапила під санкції США.

У Румунії "Лукойл" володіє нафтопереробним заводом Petrotel, який забезпечує близько чверті поставок палива, і мережею з понад 300 заправних станцій, а також правом на розвідку газу в районі Trident у Чорному морі.

І Petrotel, і заправні станції підпадають під санкції США проти "Лукойлу", які набули чинності 21 листопада. Румунська влада раніше сказала, що хоче знайти покупців для нафтопереробного заводу.

