Правительство Румынии утвердило механизм взятия под контроль активов "Лукойла"

Коалиционное правительство Румынии во вторник утвердило указ, который позволяет ему взять под контроль местные активы компаний, находящихся под международными санкциями, таких как российская "Лукойл".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно указу, правительство Румынии сможет назначать специальных управляющих для компаний, если санкции приводят к искажению секторов экономики, вызывают скачки цен или угрожают энергетической безопасности.

Для такого шага потребуется предварительное одобрение Высшего совета обороны Румынии (аналог украинского Совета нацбезопасности и обороны).

В румынском правительстве ранее прямо говорили, что указ направлен прежде всего на активы российской компании "Лукойл", которая попала под санкции США.

В Румынии "Лукойл" владеет нефтеперерабатывающим заводом Petrotel, который обеспечивает около четверти поставок топлива, и сетью из более чем 300 заправочных станций, а также правом на разведку газа в районе Trident в Черном море.

И Petrotel, и заправочные станции подпадают под санкции США против "Лукойла", которые вступили в силу 21 ноября. Румынские власти ранее заявили, что хотят найти покупателей для нефтеперерабатывающего завода.

