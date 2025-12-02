"Альтернатива для Германии" увеличила отрыв от других партий

Рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") снова вырос и вернулся к одному из самых высоких показателей за всю ее историю.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt, об этом говорится в опросе института общественного мнения INSA.

По сравнению с опросом недельной давности рейтинг "Альтернативы для Германии" увеличился на один процентный пункт и снова достиг своего максимального значения в 27%.

Между тем блок ХДС/ХСС потерял один процентный пункт и с 24,5% снова отстает от "АдГ" на 2,5 процентных пункта. Социал-демократическая партия также потеряла 1 пункт и набрала только 14,5%.

Остальные крупные партии – Партия зеленых и "Левые" – сохранили рейтинг на уровне 11% и 10,5% соответственно. Ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт и Свободная демократическая партия с 4% и 3,5% снова не преодолевают избирательный барьер.

Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Однако, поскольку партия обжалует решение, до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

В Германии недавно возобновили призывы к запрету ультраправой партии "АдГ" как экстремистской после создания ее нового молодежного крыла, которое должно было иметь менее негативный имидж, чем распущенная организация.