СМИ: Италия может отложить принятие декрета о продлении военной помощи Украине
Правительство Италии может отложить принятие декрета, который позволил бы Риму продолжить поставки военной помощи Украине в следующем году.
Об этом Reuters сообщили во вторник, 2 декабря, информированные собеседники, пишет "Европейская правда".
Собеседники агентства утверждают, что итальянский уляр возможно отложит утверждение указа, который позволит Риму продолжить поставки военной техники Украине в 2026 году на фоне напряженности внутри правительства.
Мелони пообещала помогать Украине противостоять российской агрессии до конца, но вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини поставил под сомнение целесообразность продолжения поддержки.
Собеседники утверждают, что декрет о помощи Украине был на повестке дня заседания в среду, 3 декабря, посвященного подготовке к заседанию правительства на следующий день, но его сняли, поскольку повестка дня была уже слишком насыщенной.
Как отмечается, в настоящее время режим специального полномочия позволяет правительству действовать без получения одобрения парламента для каждого нового раунда военных поставок. Действующий указ теряет силу в конце года.
Отметим, 1 декабря межведомственный указ о 12 пакете военной помощи Украине от Италии вступил в силу.
Правительство Джорджи Мелони ранее отправило 11 пакетов помощи с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, общая стоимость которых составляет от 2,5 до 3 млрд евро.
По неофициальным данным, Италия передала Киеву две батареи систем ПВО SAMP/T.
В октябре сообщалось, что 12-й пакет военной помощи Украине от Италии может быть готов к концу 2025 года.
Кроме того, Италия дала сигнал, что готова присоединиться к инициативе НАТО PURL по закупке американского вооружения, в частности ракет Patriot, за счет европейских средств.